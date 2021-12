Biella vince la prima in casa contro Mantova grazie a una ripresa super

Dopo i primi cinque minuti ci è tornato in mente lo spettro della partita contro Bergamo dell’anno scorso. La vittoria in trasferta contro Orzinuovi aveva dato i giusti stimoli, peccato solo che un pubblico più numeroso avrebbe potuto godere di un grande spettacolo. Invece alla palla a due Biella si è sciolta è dovuta andare all’inferno sotto di venti punti per poi riemergere con estrema brillantezza. Ma sul 20 a 1 per Mantova pochi ci avrebbero scommesso.

E invece, punto dopo punto, grazie anche a un po’ di fortuna (i mantovani direbbero meglio essere fortunati che ricchi) con l’uscita di Thompson Biella prima è andata al primo riposo sotto di 10 e poi di quattro alla sirena lunga per poi giocarsi tutte le carte nella ripresa con un super Bertetti (mvp della serata). Un pressing asfissiante ha mandato in bambola i virgiliani che hanno perso letteralmente la brocca sia in attacco che in difesa e così alla fine i padroni di casa festeggiano il più 14 nello score finale. Una partita pazza in cui ogni ragazzo di Biella ha portato il suo mattone dalla difesa di Pollone, al pressing di Bertetti, unito alle sue bombe, al palleggio di Hasbrouck, alla garra di Infante su cui Iannuzzi avrebbe qualcosa da dire, per finire con la regia di Bianchi e l’atletismo di Davis.

Se questa è Biella, e non abbiamo certo remore nel dirlo, allora chi non viene al Palazzetto non sa cosa si perde, merito del lavoro di Zanchi che ha costruito un giocattolo decisamente interessante e che sa mettere in mostra un basket stellare. Forza Biella avanti così.

Edilnol Biella vs Staff Mantova 85 – 71 (10 – 20; 35 – 39; 61 – 56)

Edilnol Biella: Soviero 6, Bertetti 19, Infante 3, Porfilio 1, Bianchi 9, Vincini 0, Pollone 8, Pietra n.e., Loro n.e., Morgillo 2, Hasbrouck 12, Davis 24. All. Zanchi. Staff Mantova: Iannuzzi 13, Mastellari 8, Stojanovic 13, Saladini 0, Cortese 8, Laganà 11, Basso 2, Verrazzo n.e., Spizzichini 13, Thompson 3. All. Di Carlo. Tiri Liberi Biella 20/29 Mantova 9/14 Rimbalzi Biella 36 Mantova 38 Assist Biella 20 Mantova 12