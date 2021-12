Biella, idee ed ambizioni della nuova gestione del Circolo “I Faggi”

Mente sana in corpo sano. L’antico detto esprime bene l’intenzione della nuova gestione del Circolo “I Faggi” che, circa un anno e mezzo dopo l’inizio dei lavori, ha aperto le porte nella serata di venerdì 17 dicembre per mostrare il suo nuovo volto. Biella recupera uno dei suoi centri più importanti, un luogo di aggregazione per i talenti e gli appassionati di sport, per gli amanti della buona cucina e per chiunque desideri entrare in contatto con un territorio che vuole proiettarsi verso il futuro, come ben testimonia la frase simbolo del nuovo cammino intrapreso “Sport, Wellness and Friends” (Sport, benessere, amici).

L’intento, dal punto di vista atletico, è quello di concentrarsi sui giovani: “Vogliamo avvicinare le nuove generazioni a questo mondo – racconta Alberto Bertagnolio – tramite la creazione di un ambiente dove possano trovare tutti gli stimoli adatti alla loro crescita, sia agonistica che umana”. Macchinari all’avanguardia, biblioteca, sala yoga e istruttori di livello compongono un mix che ben sottolinea il carattere antropocentrico del progetto.

La missione del Circolo riecheggia anche nel design del nuovo logo, elaborato con l’artista Daniele Basso, su cui sono stampate le lettere “iF”, simbolo dei Faggi e riferimento al “se” inglese che testimonia la volontà di provare a fare sempre un passo in più. La scritta è accompagnata da due linee di coloro azzurro e verde a rappresentazione dell’acqua e degli alberi, elementi distintivi della montagna. Un progetto che attira e che ambisce a diventare uno dei punti cardine del tessuto biellese, come ben testimoniano le parole del nuovo socio in entrata, l’imprenditore Andrea Colombo: “Ciò che più mi ha spinto a far parte di questa realtà – spiega Colombo – è l’attenzione che la nuova gestione pone nei confronti della persona, la volontà di curare la sua crescita attraverso uno sviluppo a 360 gradi delle sue inclinazioni”.

Per maggiori dettagli cliccare qui.

