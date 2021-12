Basket: Teens lotta tre quarti, poi cede nettamente nel finale a Serravalle Scrivia

Il Teens lotta per tre quarti ma alla fine si arrende 51-66 sul parquet di Serravalle Scrivia.

Match caratterizzato dalle difficoltà offensive della squadra di coach Marco Cardano, capace di segnare appena 54 punti di media lontano dal Forum. E dire che dopo un inizio sottotono (37-26 alla pausa lunga), Vercellino e compagni si erano rifatti sotto, con un parziale di 14-6 per il 43-40 a due minuti dalla fine del terzo periodo. ‎Da lì in poi però lo Zeta Esse Ti è letteralmente sparito dal campo, segnando solo 11 punti negli ultimi 12 minuti, contro i 23 degli avversari. Espulso nel secondo quarto Daniele ‎Perino (per antisportivo e successivo fallo tecnico), il Teens ha giocato gran parte del match anche senza Lorenzo Squizzato per scelta tecnica.

Ora la sosta natalizia, con la speranza che il nuovo anno consenta a Biella di recuperare gli infortunati e presentarsi al completo alla ripresa del torneo.

Tabellino

Serravalle Scrivia-Teens Biella 66-51 (23-15, 37-26, 49-40). ‎Biella. Dotti 12, Amoruso 13, Squizzato, Vercellino 8, Ndzie, Moro ne, Cerri ne, Alberto 10, Caroli 6, Ouro Bagna, Angelino, Perino 2. Allenatore: Marco Cardano.