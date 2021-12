Elezioni Provincia, Ramella Pralungo: "Gli amministratori hanno scelto per un prosieguo che li ha soddisfatti"

Il commento a caldo del nuovo presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo. "Un ottimo risultato che significa come gli amministratori abbiamo scelto per un prosieguo che tutto sommato pare li abbia soddisfatti, un lavoro non che ho fatto io ma che abbiamo fatto come amministratori in tutti questi anni. Biella era l'ago della bilancia perché da sola valeva il 24% e io a Biella ho raggiunto 13 voti sulla presidenza. Fondamentale in queste elezioni è stata poi certamente la lista Gentile, Barazzotto, Susta".