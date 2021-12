Elezioni Provincia di Biella, Delmastro: "Il centrodestra non ha retto"

Il commento a caldo del sindaco Di Rosazza Francesca Delmastro, candidata a presidente della Provincia con Ramella Pralungo che ha vinto.

"Faccio prima di tutto le congratulazioni al mio avversario, il centrodestra non ha retto. Quello che è certo è che la coalizione non è rimasta compatta, è un dato pacifico che era quello che in tutta la campagna elettorale, e fin da prima, noi abbiamo chiesto".