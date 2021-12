Centrodestra KO alle elezioni provinciali per la presidenza, i commenti degli esponenti biellesi

“Il centrodestra non ha retto” è stato il commento a caldo di Francesca Delmastro Delle Vedove, esponente di Fratelli d'Italia, dopo la sconfitta di oggi, domenica 19 dicembre, alle elezioni per la presidenza della Provincia di Biella contro il candidato di centrosinistra Emanuele Ramella Pralungo.

Un'affermazione forte di fronte alla quale Newsbiella ha chiesto il parere degli alleati di coalizione di Francesca Delmastro: Michele Mosca, commissario provinciale e consigliere regionale della Lega, e Alberto Fenoglio, coordinatore Provinciale Forza Italia.

“Abbiamo parlato con Francesca – afferma Mosca - e ne discuteremo a bocce ferme quando avremo i risultati dei candidati al consiglio provinciale per conoscere meglio l'evoluzione del voto. I partiti e coalizione di centrodestra hanno fatto la loro parte: lo si vede dal risultato di Biella, e da quello i Cossato che ha equilibrato Valdilana. E' chiaro che ci sono state dinamiche territoriali che hanno portato un risultato che non ci aspettavamo. Si sapeva che sarebbe stata una partita all'ultimo voto e non un plebiscito ne per un candidato ne per l'altro”.

“Sapevamo che era una partita difficile e non scontata, che si giocava sul filo del rasoio. – dichiara Alberto Fenoglio – Il candidato avversario aveva un'esperienza amministrativa importante in Provincia e noi di Forza Italia, anche con i nostri parlamentari Pella e Pichetto, abbiamo lavorato alacremente sul territorio e abbiamo chiamato i nostri amministratori a sostenere Francesca e i candidati al consiglio. E' andata come non speravamo, il rammarico è tanto perchè Francesca, nella sua esperienza amministrativa, ha fronteggiato situazioni difficili come l'alluvione di ottobre 2020, e ha combattuto con la conseguente alluvione burocratica. Ha dimostrato di essere una buona amministratrice. Fa parte della politica: bisogna capire da questa sconfitta cosa non ha funzionato”.

Uno dei temi decisivi di queste elezioni provinciali è stato l'aperto schierarsi in favore del candidato presidente Ramella Pralungo da parte della lista Dino Gentile, in lizza soltanto per il consiglio provinciale.

“L'appello al voto che è stato fatto e lo schierarsi pubblicamente da una parte – dice Mosca - ha condizionato una parte di elettorato indecisa, o che oggi non si riconosce al 100% né con il centrodestra né con il centrosinistra. Questa dichiarazione di voto ha fatto protendere per una scelta di campo”.

Alberto Fenoglio ribadisce il concetto: “Questa presa di posizione netta e chiara a cinque giorni dal voto ha influito: il dato politico è rilevante. Noi speravamo in una sorta di neutralità. Io non pensavo che facessero questa scelta di campo perché alcuni loro esponenti vengono da una cultura politica che può rivedersi nel centrodestra. Una scelta libera e lecita di avere una visione diversa dalla nostra”.