“Un viaggio per scoprire come il pensiero orientale può illuminare ogni momento della nostra vita”

Bettina Lemke ha visto lontano quando ha deciso di regalarci un assaggio di arte orientale; del resto lei, consulente editoriale, traduttrice, autrice e scrittrice, conosce bene come costruire dal pensiero dei saggi, un manuale filosofico ma anche pratico, ricco di citazioni, racconti, riflessioni dove le varie parti sono architettate per essere lette e assaporate poco per volta, passo dopo passo, alla ricerca di quell’equilibrio interiore che è l’unico capace di donarci calma e rispetto per noi stessi. I temi trattati e snocciolati uno ad uno, rappresentano la secolare questione umana: l’anima, i pensieri, i sentimenti negativi, le relazioni con gli altri, le emozioni da gestire, e persino come rendere sopportabile un dolore fisico. Inoltre l’autrice si sofferma su alcuni argomenti di particolare interesse, come ad esempio: modificare il flusso ininterrotto di pensieri che potrebbero diventare nocivi per noi, attraverso la consapevolezza. Prima di tutto ci invita Bettina, dovremmo trovare una sorta di distacco da quei pensieri ossessivi in modo da separarci da qualcosa che oggettivamente non ci appartiene! Infatti noi non siamo i nostri i pensieri! Il distacco crea un allontanamento salutare dai guai causati principalmente dalla nostra mente che ci consiglia, in maniera erronea, di seguire strade sbagliate percorse senza il buon senso della coscienza, imponendo di continuare a pensare a cose o situazioni o persone nocive, quando invece la parola chiave è rappresentata da un verbo che psicologi e scienziati consigliano sempre in questi casi: LASCIARE ANDARE. Questo aspetto serve innanzitutto a ritrovare la calma interiore, a non voler influenzare a tutti i costi la realtà che ci circonda, acquisendo così la tanto agognata libertà di pensieri e azioni. Osserviamo le nostre emozioni attraversarci e lasciamole fluire nel vuoto esterno come fossero nuvole di passaggio o onde del mare, che vanno e vengono, trascinando via malesseri e impurità e tornando sulla spiaggia per portare eventi positivi e desiderati. La vita è costruita su continui mutamenti. Il monaco sudcoreano Sunim sostiene che diventare consapevoli dei propri sentimenti negativi possa aiutare a liberarsene.

INVITO ALLA LETTURA

Leggi questo testo come bibliomazia o assaporando i vari capitoli suddivisi in consigli preziosi. Potresti anche scegliere di annotare i titoli in un taccuino e costruire una storia di cura personale, attraverso la rielaborazione di ciò che viene consigliato. B.Lemke, Il segreto è dentro di te, Giunti editore

LO CONSIGLIEREI A CHI… vuole scoprire il mondo della saggezza orientale in modo semplice ed esaustivo.