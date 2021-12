Biella Jazz Club, concerto di Natale per salutare il 2021

Nell'ambito della rassegna "Cinquantacinque", il Biella Jazz Club si appresta a salutare la stagione 2021 con il classico concerto di natale "Songs Before Christmas" affidato alla voce di Silvia Fusè accompagnata da Max Tempia tastiere, Massimo Serra batteria, Maurino Dellacqua basso, Walter Calafiore sax e Fabio Buonarota tromba. La grande energia della cantante milanese si amalgama con la qualità tecnica della band per un repertorio legato alla tradizione natalizia, ma anche con qualche divagazione soul e funky.

La grande vocalità di Silvia Fusè le permette di passare da un genere all'altro senza problema e soprattutto la grande esperienza dei musicisti garantisce un concerto scoppiettante e di altissimo livello che piacerà sicuramente agli ospiti del rinomato Jazz Club. La Band ha recentemente partecipato alla cerimonia di apertura degli Special Olympics tenutasi al Biella Forum in ottobre. SILVIA FUSE’: Dal 1995 milita in diverse formazioni Soul e Jazz. E’ voce solista dei Dirotta su Cuba durante il tour 2003/2004 e nel singolo “legati e liberi”. Collaborazioni con Mario Biondi,Ron, Baccini, Daniele Stefani, Biglietti Falsi, Gamba de Legn, Mario Fargetta, Pap’s and Scar, Ronnie Jones, Tom’s Family (con i maggiori turnisti italiani) e in TV CrozzaItaliaLand (La7 - 2011 e 2012), Saturday Night Live (Italia 1- 2010 e 2011) e nella tournée teatrale Ti ricordi il Varietà (Teatri Manzoni e Carcano- Milano, Roma, Bologna e tournée in tutta Italia). Ha frequentato seminari di specializzazione di tecnica vocale di Voicecraft (I e II livello) e di gospel con Wayne Ellington e Jason Thompson (USA e UK). Silvia Fuse’ il 19 Settembre 2013 pubblica il singolo “Just a Girl in Town” che anticipa il suo primo disco solista “Heavenly Love», uscito nel 2013.

Max Tempia, pianista, tastierista e "hammondista" di rilievo, direttore musicale della Zago Boogie Band, con la quale ha appena terminato le puntate invernali del Maurizio Costanzo Show, ha all'attivo moltissime collaborazioni con importanti musicisti italiani e internazionali, già nell'orchestra di Demo Morselli ha accompagnato numerosi cantanti tra cui Michael Bublè, Anastacia, Lucio Dalla, Laura Pausini, Ron, Gino Paoli, Ornella Vanoni, Renato Zero e moltissimi altri. Nell'ambito jazz suona stabilmente con diversi solisti tra cui Andrea Tofanelli, Max De Aloe, recentemente pubblica con i Circus Quartet l'album omonimo di cui è anche autore e arrangiatore di alcune tracce. Fabio Buonarota, trombettista milanese, attualmente nell'orchestra di Mario Biondi con il quale è in tour da molti anni. Ha suonato con i più importanti jazzisti italiani come Enrico Intra, Gianni Cazzola, Rudy Migliardi, Gigi Cifarelli, Dado Moroni, con Max Tempia fa parte della band "Circus" , quartetto affermato nell'ambito jazz italiano, Buonarota è uno dei più apprezzati trombettisti italiani.

Massimo Serra, batterista dal 92 nella Treves Blues Band con la quale ha aperto recentemente i concerti dei Deep Purple e di Bruce Springsteen al Circo Massimo di Roma. Musicista dalla straordinaria versatilità, suona con moltissimi gruppi di generi diversi nei locali in Italia e in Europa. Partecipa a vari stage internazionali, alle clinics della Berklee a Umbria Jazz, ottenendo ottimi risultati degni di nota da parte degli insegnanti statunitensi, tra i quali la menzione speciale di Gary Burton. Nel 2005 partecipa con successo alla Lunga Notte della Batteria al Rolling Stone di Milano per il Memorial day Lucchini. Nel 2006 parte un progetto insieme al tastierista MaxTempia formando un duo batteria e organo Hammond, il Max Duo, col quale incide il cd "Alter Ego 2.1" per la prestigiosa etichetta Splas(h) Record. Di recente ha inciso un cd con la formazione "YouLook" con Aldo Mella e Luisa Cottifogli; un secondo album con il sassofonista Antonio Marangolo. E' insegnante presso la scuola di musica Sonoria di Cossato., Maurino Dellacqua Bassista freelance di origine Rock e Prog con il tempo si dedica a funk, jazz e successivamente alla musica elettronica e ai synth e alla musica pop. Insegnante di basso elettrico e di Ableton Live presso Scuola di Musica Sonoria di Cossato.

Maurino è attualmente nella band di Irama con il quale è stato in tour nel 2019 e ha suonato nelle sue produzioni. Walter Calafiore, sicuramente uno dei più apprezzati sassofonisti italiani nell'ambito jazz e pop. Ha terminato gli studi classici con il diploma di sassofono presso il conservatorio “Vivaldi” di Alessandria. Ha studiato Jazz con diversi insegnanti, tra cui: Wally Allifranchini, Jerry Bergonzi, Rosario Giuliani, Robert Bonisolo, Fabio Petretti, Claudio Lugo, Tino Tracanna, Miles Island. Nel 2007 e 2008 vincitore di due borse di Studio all’International Saxophone Festival di Faenza. Da anni lavora in diversi contesti musicali di Jazz , Swing, Bebop, Funk, Latin, Contemporary Gospel, Fusion, R&B, House music, esibendosi con questi in occasioni di festival vari in alcuni dei più importanti teatri e locali italiani tra cui: il Piccolo Regio di Torino l'auditorium Verdi di Milano, il Blue note di Milano, il teatro Coccia di Novara etc.. Ha suonato con i più importanti jazzisti internazionali ed ha partecipato al tour di Mario Biondi nel 2019. Ha all'attivo molte incisioni tra cui anche l'album "Circus" proprio con Buonarota e Tempia