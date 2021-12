Valanga sul Monte Rosa, è biellese lo scialpinista travolto ora in rianimazione

E’ accaduto intorno alle 16 di ieri, sabato 18 dicembre, a monte del Bivacco Rossi e Volante. Michele Zanotti di 31 anni è stato travolto da una valanga che lo ha trascinato per 300 metri. Era con un compagno che è rimasto illeso e che ha chiamato i soccorsi.

A recuperarlo è stato il Soccorso Alpino Valdostano individuato dal Sagf.

Ora la prognosi è riservata. Riporta fratture in varie parti del corpo ed è intubato in coma farmacologico.

"E' una ragazzo che ama la montagna da sempre -raccontano i suoi conoscenti - e che purtroppo ha sempre messo in conto che possano capitare cose del genere. In casa ha anche una specie di palestra dove si allena seriamente. Non è uno sprovveduto. E' forte, ora speriamo solo che si risolva tutto al meglio".