Sono stati i proprietari verso le 22 di ieri 18 dicembre, a chiamare i Vigili del Fuoco dicendo che stava andando a fuoco il tetto del loro fienile in frazione Brianco a Salussola, all'interno delle quale si trovavano delle rotoballe.

Immediato l'intervento che si è risolto solo vero le 4 del mattino.

Ancora in corso gli accertamenti per risalire alle cause che lo avrebbero provocato.