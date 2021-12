Coggiola in festa, ecco il programma degli eventi di Natale

Il Natale a Coggiola arriva domenica 19 dicembre e incomincerà, alle ore 14:30, con l’inaugurazione del nuovo Infopoint e la presentazione della nuova App di Coggiola.

Ritrovo presso “Peso Pubblico”. Alle ore 15 i festeggiamenti si sposteranno in piazza delle Scuole dove il Villaggio di Natale attenderà i visitatori insieme al banchetto delle scuole elementari, la cioccolata per tutti e il tipico vin brulè. Per i più piccoli sarà anche possibile recapitare la propria letterina a Babbo Natale e ricevere in cambio un dolce. Inoltre, si ricorda che il presepe di Rivò è visitabile fino al 10 gennaio.