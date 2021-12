Infortuni sul lavoro, "Il superamento dei mille morti da non sottovalutare" per il Comitato Consultivo Inail

Infortuni sul lavoro, "Il superamento dei mille morti un allarme da non sottovalutare" per il Comitato Consultivo Inail

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Flavio Pimazzoni, del Comitato Consultivo Provinciale Inail Biella.

"In data odierna il superamento della soglia dei mille morti sul lavoro è un allarme significativo, da non sottovalutare. E' un segnale che qualcosa non funziona nella prevenzione e che, si sta abbassando la guardia. La difficoltà, aggiunta della situazione emergenziale evidenzia ancora di più questo problema".

"Le normative vigenti sulla tutela degli infortuni e sicurezza sul lavoro esistono,(D.Legs 81/2008) basta applicarle senza deroghe. Sicuramente a causa dell’emergenza covid 19 il mondo del lavoro ha subito notevoli cambiamenti, specialmente a livello organizzativo, bisogna tenerne conto nell’analisi e nel commento dei dati presentati. E' auspicabile che in ogni comparto, specie dell'edilizia, vengano attuati corsi di formazioni specifici e le istituzioni, a partire da INAIL, ricominci a far partecipare, ascoltare le proposte e problematiche del sindacato che opera nel territorio con i comitati consultivi provinciali ,esso rappresenta tutti i comparti del mondo del lavoro, comprese le istituzioni della prevenzione e sicurezza sul lavoro".