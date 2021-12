Covid, Asl Biella, Sanò: "Si raccomanda alla popolazione corresponsabilità e cautela"

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del direttore generale Asl Biella Mario Sanò in merito alla situazione pandemica in atto nel Biellese.

“L’ASLBI sta mettendo in campo tutte le risorse disponibili per presidiare la situazione in atto, sia sul fronte delle vaccinazioni che del monitoraggio della pandemia, nonché della gestione dei ricoveri ovid in forte aumento. In particolare, i volumi delle somministrazioni giornaliere presso i centri vaccinali sono stati ulteriormente innalzati e ottimizzati, assicurando la necessaria copertura dei turni di personale per il raggiungimento degli obiettivi regionali. Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente il personale dell’ASLBI per la disponibilità e il grande impegno che sta concretamente dimostrando per fare fronte alla crisi emergenziale.

Si raccomanda alla popolazione corresponsabilità e cautela durante le festività, invitando familiari e conoscenti a rispettare le misure di distanziamento sociale e ad utilizzare i dispositivi di protezione. L’Azienda Sanitaria sta predisponendo quanto necessario per garantire l’assistenza, anche a fronte di un possibile innalzamento dei livelli di contagio e del numero di ricoveri, ma farà la differenza il comportamento di ciascun cittadino sia per quanto riguarda l’adesione alla vaccinazione, presentandosi agli appuntamenti inviati tramite SMS, sia dimostrando prudenza e particolare attenzione in questo frangente particolarmente critico di evoluzione del quadro pandemico”.

I ricoveri Covid all'ospedale a oggi sono in totale 48. Nel dettaglio, 3 in terapia intensiva, 9 in semintensiva, 35 pneumol/riabilitazione e 1 pediatra.