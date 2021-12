Il Natale agli inizi del ‘900 prende vita nel presepe meccanico di Sergio Ghirardelli FOTO e VIDEO

Sono i primi anni del ‘900 e in un piccolo villaggio montano si respira un’aria di fermento, le persone si riversano nelle strade per festeggiare il Natale immerse in un mare di luci diffuse in tutto il paese grazie alle recenti innovazioni tecnologiche. In cielo un pallone aerostatico volteggia indicando le stelle come prossima meta, mentre sui binari sfreccia un treno a vapore che, macinando kilometro dopo kilometro, dà concretezza a luoghi e persone prima troppo remoti e distanti. È la modernità, il secolo della velocità e del progresso.

Questo lo spettacolo che si pone davanti agli occhi di chi osserva il presepe di Sergio Ghirardelli, artigiano elettricista di 66 anni che, da 15 anni, realizza a Tollegno l’opera in una stanza di circa 25 metri quadrati. Appassionato di presepi sin da quando era bambino, Sergio ha continuato ad evolvere la sua creazione: nuovi pezzi e scene si aggiungono a quelle già esistenti all’interno di un quadro animato e colorato che, unendo la tradizione alla storia recente, segna un importante traguardo per l’artigianato locale.

Un lavoro di questo tipo non poteva passare inosservato e numerose persone accorrono ogni anno a visitare il presepe meccanico di Sergio che, grazie al passaparola, attira pubblico anche da oltre provincia e da città come Milano e Rimini.

La redazione di Newsbiella invita i lettori a mandare le foto dei propri presepi o di quelli visitati nel Biellese all'email redazione@newsbiella.it o al numero WhatsApp 331.9024919, comprensive di: nome del Comune, autore del presepe, una breve descrizione e, se ci sono, delle curiosità sulla sua creazione e storia.