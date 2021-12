Biella, Tosi: "Missione impossibile oggi abbassare Imu e Irpef"

Nuova seduta di consiglio comunale martedì 21 dicembre a Biella al Sociale a partire dalle 14,30, in convoca straordinaria. L’assemblea si svolgerà presso il teatro per garantire il rispetto delle misure in vigore per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Saranno discussi sei punti all’ordine del giorno, oltre alle 16 interrogazioni in agenda.

Tra i punti oggetto di discussione ci sono la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune, la definizione della tariffa per la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per l'anno 2022, la determinazione dell’addizionale comunale all’Irpef per l’anno 2022 e delle aliquote Imu, l'audizione della garante dei diritti delle persone private della libertà personale, e l'audizione del presidente di Seab spa Luca Rossetto.

Irpef e Imu resteranno invariate, spiega l'assessore al Bilancio Silvio Tosi: "Sarebbe bello potere fare dei correttivi e abbassarle, ma in questo periodo è una missione impossibile. Erano state portate come sono ora nel 2014, in tempi sereni. Oggi la situazione con la pandemia è completamente diversa da allora. Siamo costantemente sotto pressione. Sarebbe un azzardo ritoccarle ora”.

Per quanto riguarda la tariffa rifiuti, verrà presentata la delibera che stabilisce che nonostante dal 2022 la bollettazione torni in capo al Comune come prima del 2015, questa resterà invariata, come resteranno uguali anche le modalità di riscossione e i suoi tempi.

Ultimo punto, prima delle interrogazioni, è l'audizione del presidente Seab Luca Rossetto.