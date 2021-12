23,3 milioni di euro al Biellese per lavoro, istruzione e formazione professionale

Più di 23 milioni di euro al biellese grazie al lavoro in Regione di Elena Chiorino, esponente di Fratelli d'Italia ed assessore all’istruzione, lavoro, formazione professionale e diritto allo studio universitario.

Per l’esattezza sono ben 23,3 i milioni complessivi, che nulla hanno a che fare con i fondi del PNNR, suddivisi tra le competenze dell’assessore biellese, a due anni e mezzo esatti dall’inizio del mandato e una pandemia che, come è ben noto a tutti, ha creato uno stop forzato di mesi, mettendo in difficoltà qualsiasi settore ed ambito territoriale. Ma per Chiorino, la priorità nel “mettere a terra” ogni misura è sempre stata, e così sarà per i prossimi due anni e mezzo, un’attenzione al territorio biellese.

E i numeri parlano da soli: sul fronte lavoro, inteso come politiche attive a sostegno di lavoratori, giovani e disoccupati, dall’assessorato di via Magenta sono stati indirizzati circa 1,3 milioni: “Una generazione senza lavoro è una generazione persa – esordisce Elena Chiorino – ed è un gravissimo danno per il futuro della nostra Nazione, declinato anche sui territori, biellese incluso. Da quando sono diventata assessore ho attivato misure che fossero contrapposte all’assistenzialismo del reddito di cittadinanza che non può essere una soluzione alla disoccupazione, bensì un metadone di Stato applicato alle politiche del lavoro: credo in un sano patriottismo industriale e nel supporto alle imprese, che rendono l’Italia la settima potenza industriale del mondo e la seconda potenza manifatturiera d’Europa”.

LAVORO

Fino a oggi le misure attivate sul territorio biellese in ambito “lavoro” hanno visto l’avviamento dei cantieri di lavoro per gli over 58, in collaborazione con gli enti locali, che vedono l’impiego di persone disoccupate in attività di servizio pubblico, come il rimboschimento, la sistemazione di ambienti montani, la costruzione di opere pubbliche, la piccola manutenzione del patrimonio pubblico integrati a percorsi formativi per far acquisire ai lavoratori competenze spendibili nel mondo del lavoro. 184 mila euro sono stati destinati al territorio per l’inclusione lavorativa dei disabili attraverso la misura regionale, che prevede un investimento complessivo di 40 milioni, per favorire l’occupazione stabile di soggetti con disabilità in collaborazione con i centri per l’impiego e in sinergia con il mondo della scuola.

Da inizio mandato sono stati erogati, tramite i Centri per l’Impiego, ben 982 mila euro di “buoni servizio lavoro” e “progetti speciali disabili” coinvolgendo circa 2 mila giovani, disoccupati o over 50 biellesi. Per quanto riguarda i progetti di pubblica utilità, ideati per aumentare l’occupazione delle fasce più fragili, over 30 e a rischio esclusione sociale, sono stati investiti sul territorio più di 100 mila euro.

In supporto ai lavoratori è tutt’ora aperto il bando per i tutti gli impiegati che sono stati esclusi da qualsiasi bonus erogato dal Governo durante l’emergenza sanitaria, e prevede l’erogazione di 600 euro una tantum a coloro che sono stati protagonisti di fallimenti, domestici conviventi, lavoratori della ristorazione da marzo a maggio 2020. Non è venuto meno anche il sostegno alle imprese sia in termini economici, ma anche per lo sviluppo di nuove realtà attraverso il MIP, lo sportello dell’assessorato (Mettersi in Proprio) che ha visto la nascita di 24 nuove attività sul territorio biellese dal 2019 ad oggi.

ISTRUZIONE

Un ambito di grande responsabilità per l’assessorato guidato da Elena Chiorino che ha visto l’assegnazione di circa 3 milioni di euro sul territorio biellese suddivisi tra sostegni economici alle scuole (paritarie, asili e materne pubblici e privati) ed interventi di edilizia scolastica. Durante la pandemia, attraverso la misura ad hoc per venire incontro al pagamento delle rette di nidi e materne, ai comuni biellesi sono stati erogati più di 640 mila euro sede di asili nido e più di 140 mila euro sede di scuole materne: 970 mila euro invece, sono i fondi che da inizio mandato, sono stati destinati dall’assessorato ai servizi educativi per la prima infanzia, per favorire l’accesso per i bambini con disabilità; con questo provvedimento sarà possibile, inoltre, ridurre le rette per la frequenza, potenziare le sezioni "primavera" e favorire il pieno utilizzo dei posti esistenti.

Massima attenzione anche alla lingua dei segni che ha visto l’attribuzione in questi due anni e mezzo di mandato Chiorino più di 100 mila euro alla scuola di Cossato. Anche le scuole paritarie hanno potuto beneficiare di contributi regionali per circa 330 mila euro dal 2019 ad oggi, mentre sono più di 700 mila gli euro che i comuni biellesi stanno ricevendo per ampliare gli orari degli asili nido a titolarità comunale garantendo così maggiore flessibilità alle famiglie e alle strutture coinvolte per l'anno 2021-2022.

“Una misura sperimentale che ho messo in campo a luglio e che potenzieremo per il prossimo anno: perché la famiglia è il primo motore economico ed ammortizzatore sociale dell’Italia e pertanto è il primo valore da preservare e tutelare con tutti gli strumenti a nostra disposizione anche per arginare il triste fenomeno legato alla denatalità di cui anche il nostro territorio sta soffrendo”. A breve saranno stanziati anche i fondi, per circa 1 milione di euro, per interventi strutturali agli istituti superiori biellesi.

FORMAZIONE

Uno tra i “cavalli di battaglia” dell’assessore Elena Chiorino è la formazione, insieme all’orientamento, tant’è che sono stati destinati al solo territorio biellese 18,6 milioni che includeranno i 5 milioni destinati all’Academy dedicata tessile e green jobs, e i restanti 13,6 milioni sono suddivisi tra i diversi ambiti della formazione professionale tra cui mercato del lavoro, ITS, apprendistato duale e professionalizzante: dal 2019 ad oggi sono più di 5 mila i biellesi che hanno preso parte ad iniziative rivolte alla formazione per 250 corsi attivati ed un monte ore pari a 55.200.

“Ho avviato una vera e propria rivoluzione della formazione che deve essere studiata in collaborazione con le imprese per migliorare l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro e attivare “in tempo reale” i corsi specifici per formare le competenze richieste dalle imprese in cerca di personale.”