Natale 2021, armonia, calore e ottimo cibo ti aspettano all'Hotel Bucaneve di Bielmonte

Le proposte speciali per le feste all'Hotel Bucaneve di Bielmonte - Foto Oasi Zegna

Trascorri le festività più importanti dell’anno, il giorno di Natale e l’Ultimo dell’Anno, in compagnia di amici e parenti avvolto dall’armonia e dal calore che solo il Bucaneve sa regalare. Lo chef Ernesto Tonetto e la sua cucina hanno ideato delle proposte speciali per il tuo pranzo di Natale e per il cenone di fine anno da gustare all’interno della nostra grande e accogliente sala ristorante.

Venerdì 31 dicembre a farci compagnia durante la serata in attesa del mezzanotte e dell’arrivo del nuovo anno il duo musicale “Les 2 Clochards”.

Menù pranzo di Natale

STUZZICHINO di BENVENUTO

Trota affumicata dallo Chef su pane nero nostrano

ANTIPASTO

Crema di zucca con cotechino morbido e amaretti

PRIMI

Tortelli ripieni di cappone affumicato in consommé e tartufo nero

SECONDO

Faraona nostrana ripiena di castagne e salsiccia alle erbe aromatiche

DOLCE

Semifreddo al mandarino, biscotto alle mandorle e cremoso al gianduja

Panettone O Pandoro artigianale alle due salse

€ 50, bevande escluse

Menù cenone di fine anno

ANTIPASTI

Storione marinato agli agrumi e erbe

Zucca caramellata profumata allo zenzero

PRIMI

Gnocchi di farro e ricotta al limone, salsa ai gamberi

Maltagliati di farina saracena al ragù di cervo

SECONDI

Filetto di manzo con carciofi, salsa al fegato grasso

DOLCE

Pavlova al cioccolato, crema al mandarino

DOPO LA MEZZANOTTE

Lenticchie e cotechino

€ 80, bevande escluse

INFO E PRENOTAZIONI

Per prenotazioni o maggiori informazioni sui menù di Natale e Fine Anno: http://bucaneve.eu/le-tue-feste-al-bucaneve-bielmonte-oasi-zegna/