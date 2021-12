Tragedia a Torino, crolla la gru di un cantiere: morti e feriti

Un terribile incidente si è verificato in queste ore in zona Nizza Millefonti, in particolare in via Genova (all'altezza del civico 107). Una gru di un cantiere, per motivi ancora completamente da chiarire, sarebbe crollata e abbattendosi al suolo avrebbe coinvolto alcune persone.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine, mentre i vigili urbani hanno bloccato la strada al traffico delle auto. Si lavora per estrarre le persone rimaste coinvolte, ma si teme la presenza di almeno una vittima e di alcuni feriti. La gru era appoggiata su un palazzo di 6 piani: lo stabile non ha riportato danni, mentre sono tre le persone rimaste sotto la struttura metallica della gru. Gru che era stata montata ieri per un intervento al tetto, circa 40 metri.

I Vigili del Fuoco e i soccorritori stanno tagliando i cavi del tram per facilitare la rimozione della gru. Attorno alle 11.30 si è appreso che le vittime sono due, con uno dei quattro feriti trasferito in condizioni disperate al Cto, causa un gravissimo trauma cranico. Coinvolti anche alcuni passanti (due uomini e una donna), che sono stati medicati sul posto e che per fortuna non hanno avuto grosse conseguenze.

Poco dopo mezzogiorno è arrivato sul luogo della tragedia anche il sindaco di Torino Stefano Lo Russo: "È una grande tragedia che scuote tutta la città - commenta il primo cittadino - e per la dinamica il bilancio poteva essere ancora più drammatico. Siamo molto scossi"."È stato terribile - ha raccontato una delle residenti che abita sopra il luogo della tragedia - Ho sentito tremare tutta la casa, sono uscita sul balcone e c'era una nuvola di polvere. Poi ho visto le due persone a terra". Attorno alle 12.30 è giunta la notizia che è deceduto anche l'operaio trasferito al Cto in condizioni disperate. Il bilancio delle vittime sale così a tre.