Lega Biella esprime vivo cordoglio per la scomparsa del questore Gianni Triolo

Riceviamo e pubblichiamo:

“Una notizia che ci rattrista profondamente poiché fin dall’insediamento il Dott. Triolo si è dimostrato persona competente e attenta alle necessità e ai problemi del nostro territorio, professionista serio, di poche parole quasi a rappresentare la biellesità che ci contraddistingue, dedito al lavoro e sempre attento alle esigenze che gli venivano poste. La Polizia di Stato e il Biellese perdono una persona di grande valore che sapeva rappresentare al meglio le istituzioni.

Il Commissario Provinciale Michele Mosca, gli Onorevoli Cristina Patelli e Roberto Simonetti, l’Assessore Regionale Chiara Caucino, unitamente al Sindaco Claudio Corradino, all’amministrazione di Biella e all’intero Movimento di Lega Salvini Premier si uniscono al cordoglio della Questura e si stringono intorno alla famiglia in questo triste momento. Porge le più sentite condoglianze anche il Presidente dei Deputati della Lega On. Riccardo Molinari che proprio nella giornata odierna è in visita sul territorio biellese”.