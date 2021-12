Biella, violento scontro tra mezzi in via per Oropa: altri due sinistri nella mattinata (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Violento scontro a Biella nella mattinata di oggi, 18 dicembre. A rimanere coinvolti nel sinistro due veicoli, lungo la via per Oropa, in prossimità del bivio per Pollone. Dalle prime informazioni raccolte, nessuno sarebbe rimasto ferito nell’impatto.

Sul posto gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi. Altri due incidenti stradali si sono verificati in Piazza San Paolo e all’incrocio con le vie Oremo e Pollone: anche in questo caso, i conducenti non hanno riportato gravi conseguenze.