Biella, anziana cade a terra dopo urto auto al carrellino della spesa (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Una donna di circa 82 anni è stata trasportata in codice verde all’ospedale nella tarda mattinata di oggi, 18 dicembre. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto avrebbe urtato il carrellino della spesa dell’anziana che, a causa dell’urto, è finita a terra.

Nello stesso istante, lo stesso mezzo sarebbe stato tamponato da un altro che stava transitando in quel momento. Il fatto è avvenuto in via Galimberti, a Biella. La signora è stata assistita dal personale sanitario del 118, giunto sul posto insieme agli agenti di Polizia locale di Biella che hanno provveduto alla raccolta dei rilievi.