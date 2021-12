Ronco Biellese, oggi Open Day di Scuola Primaria e Infanzia

Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia di Ronco Biellese pronta ad aprire re le proprie porte in in vista delle iscrizioni per l'anno scolastico 2022/2023.

Domani, sabato 18 dicembre, alle 11 si terranno infatti i rispettivi Open Day, riunioni orientative in presenza in cui si potranno conoscere strutture, proposte educativo-didattiche e maestre, che risponderanno a tutte le domande sui servizi offerti come la mensa, il prescuola e lo scuolabus per la primaria.

Open Day che avranno un'appendice sabato 15 gennaio, quando sarà possibile visitare la scuole su appuntamento.

Per informazioni e prenotazioni sulla giornata all’Infanzia di domani e per quella di metà gennaio si può a consultare il sito web www.icvigliano.edu.it .

Mentre, per partecipare pare all’Open Day della primaria è necessario prenotarsi utilizzando il link Prenotazione riunione Open Day Scuola Primaria Ronco B.se , e per la visita del 15 gennaio al link Prenotazione visita Scuola Primaria Ronco B.se .