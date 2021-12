Leo Club Biella, alla casetta del vin brulè per una Vigilia a favore degli altri

La casetta del vin brûlé del Leo Club Biella, vi aspetta anche la sera del 24 dalle 22 al l’1, per passare insieme la Vigilia. “Potrete venire a gustarvi una bevanda calda, in massima sicurezza e nel rispetto delle norme per prevenire la pandemia, di fianco alla chiesa della Santissima Trinità – spiegano gli organizzatori - Il vin brûlé, il the e il caffè verranno serviti in cambio di un’offerta libera e il ricavato verrà utilizzato per il service Una casa per crescere. Il progetto, realizzato in collaborazione con il Comune, consta nell’acquisto di suppellettili e complementi di arredo per un appartamento di proprietà del Comune, che avrà lo scopo di ospitare i ragazzi neo maggiorenni che escono dalle case famiglia. Le bevande verranno servite in totale sicurezza e verranno rispettate e fatte rispettare tutte le norme anti Covid”.