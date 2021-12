I consigli outdoor di ATL, il centro storico di Biella e il santuario di San Giovanni d'Andorno

Visita al centro storico di Biella: si parte da Biella Piano con la visita al Duomo, al Battistero romanico, alla Chiesa della SS. Trinità, alla basilica rinascimentale di San Sebastiano con l'elegante chiostro, per poi salire con la funicolare al borgo medievale di Biella Piazzo che conserva l'impianto medievale originario con le strette vie lastricate e la centrale Piazza Cisterna, a breve distanza dalla quale si può ammirare la Chiesa di S. Giacomo (esterni). La zona intorno al vicolo del Bellone ospitava il ghetto ebraico; la sinagoga, oggi non utilizzata per il culto, è visitabile con un calendario di aperture periodiche.

Pomeriggio: visita al Santuario di San Giovanni d'Andorno, immerso nel verde della ripida Valle Cervo, dove la statua del Santo è conservata in una caratteristica grotta naturale inglobata nel Santuario. Una curiosità: troviamo qui la campana più pesante del Biellese, realizzata con ben 17 quintali di bronzo fuso! Cosa puoi fare durante il tuo soggiorno: Escursione mulattiera degli Urtusc: Dal Santuario, escursione lungo la caratteristica mulattiera che scende al paese di Campiglia Cervo, detta degli Urtusc, con le edicole dedicate ai Santi Eremiti costruite a fine 1600.

Santuario di San Giovanni d'Andorno: Le domeniche da giugno a ottobre, presso il Santuario di San Giovanni d'Andorno: visita alla biblioteca dove il personale della Rete Museale mostrerà e illustrerà alcuni importanti e preziosi volumi.

