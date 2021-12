Pedemontana, Pichetto annuncia: “Al via appalto opera, attesa dai biellesi. Potenzierà viabilità e interconnessioni commerciali "

Un altro obiettivo atteso da tutti i biellesi e' finalmente in via di realizzazione. Il progetto di Pedemontana e' ad un passo dalla sua realizzazione: la procedura è completata e l’anas può definitamente procedere con l’appalto dell’opera. Lo dichiara il Viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto.

"Martedì 14 dicembre è stata convocata la riunione preparatoria del CIPESS per l'approvazione definitiva del progetto di costruzione del collegamento Masserano- Ghemme, il cui tracciato collegherà Biella all'autostrada A26", ha precisato Pichetto. "E' un obiettivo atteso da tutti i biellesi che potenzierà in maniera significativa la viabilità e le interconnessioni del nostro territorio. Un altro tassello fondamentale e decisivo che permetterà alla zona di Biella di avere un collegamento diretto e rapido, passando da Novara e Milano. In questo modo si intensificheranno anche i rapporti commerciali tra il Novarese e il Biellese, ostacolati proprio dalla distanza e dalla carenza di infrastrutture nel settore della viabilità. Il settore delle infrastrutture", conclude Pichetto, "grazie al suo effetto moltiplicatore su indotto generato e livello occupazionale attivato, rappresenta uno dei settori chiave su cui investire. Pertanto il nuovo collegamento rappresenta un passaggio fondamentale che sara' di sicuro un traino ulteriore in questa fase di ripresa".