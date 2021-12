Per questo fine settimana prima delle feste i No Green Pass hanno organizzato un corteo. Il ritrovo sarà oggi, sabato 18 dicembre, in Piazza Vittorio Veneto lato est, quindi il corteo sfilerà lungo via La Marmora, via Torino, via Tripoli e Corso Risorgimento.

La manifestazione è in programma dalle ore 17.00 alle ore 19,00.