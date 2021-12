Gaglianico al fianco di Telethon tra concerti, esercitazioni, mercatini e camminate in serenità (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Programma ricco di appuntamenti a Gaglianico a favore di Telethon. Si è cominciato ieri sera, 17 dicembre, con il concerto all’auditorium comunale, eseguito dal gruppo Simon&Friends, composto da alcuni amici storici come Franco Monte, Federico Sias, Franco De Vincentis, Franco Paonessa, Irene e Simone Meliconi. Buona partecipazione di pubblico, che ha anche assistito alla consegna dei pettorali alle autorità presenti e al sindaco Paolo Maggia.

Stamattina, invece, è stato il turno del mercatino delle stelle, seguito dall'esercitazione di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco, Croce Rossa e Polizia Locale di Gaglianico che hanno simulato un incidente stradale con l'estrazione del conducente dall'abitacolo. Presenti nello stand organizzato da Protectors LE MC Italy i club aderenti di: Blue Knights LE MC Italy, Confraternity MC Italy, Legionaries LE MC Italy, Road Skulls LE MC Italy, Blackout LE MC Italy e White Wolves Biker Italy. Verso pranzo, si è proceduto alla distribuzione della polenta concia preparata dagli Alpini di Gaglianico: oltre 250 i piatti d’asporto consegnati ai richiedenti. Grazie anche alla Pro Loco che ha preparato il vin brulè. Alla riuscita dell'evento hanno comunque contribuito tutte le associazioni sportive e culturali di Gaglianico e non, che gli organizzatori ringraziano.

Infine, 120 sportivi hanno preso parte ad “Un kilometro per Telethon”, la corsa/camminata non competitiva, curata dalla società sportiva AS Gaglianico ’74. Pienamente soddisfatto l’assessore Mario De Nile: “Dopo quasi due anni di pandemia, è stato gratificante osservare volti gioiosi e sereni negli sguardi delle persone presenti. Il piacere di stare insieme, nel rispetto delle normative anti-Covid, ha prevalso su qualunque altro aspetto. Tutto ciò ci spinge a realizzare eventi sempre più importanti nei prossimi mesi per un 2022 diverso e, speriamo, migliore dell’ultimo biennio”.