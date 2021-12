Ancora proteste a Biella contro il Green Pass, fiaccolata per le vie della città

Non si ferma la protesta a Biella. Nel pomeriggio di oggi, 18 dicembre, poco meno di un centinaio di persone si è ritrovato in piazza Vittorio Veneto per manifestare contro le vigente disposizioni emanate dal Governo. Questa volta, la manifestazione si è trasformata in una fiaccolata per le vie della città: a finire nel mirino dei presenti il Green Pass e le vaccinazioni ai bambini.

Ancora una volta, si è sottolineato l'importanza della libera scelta della somministrazione del vaccino, unita al diritto del lavoro. Gli organizzatori hanno ribadito, ancora una volta, la volontà di continuare a scendere in piazza nelle prossime settimane.