Calcio, Nicole Orlando e Torino premiano al Pozzo biellesi distinti nel sociale

Lo sport scende in campo insieme alla beneficenza. Domani, 18 dicembre, in occasione della sfida di cartello tra le squadre Primavera di Torino e Bologna, verranno premiati atleti e personalità biellesi che si sono distinti nel sociale. A consegnare le onorificenze, in programma nell'intervallo di tempo, Nicole Orlando e i giocatori granata del Torino. Il fischio d'inizio della manifestazione (organizzata da Torino, Città di Biella e Biellese) sarà alle 11, allo stadio Vittorio Pozzo di Biella.