Pella entusiasta: "Ottimo risultato targato FI, 60 emendamenti accolti sul PNRR"

“Sono ben sessanta gli emendamenti di Forza Italia accolti, riformulati o assorbiti nel Decreto PNRR. Il nostro gruppo, grazie all'impegno dei colleghi in commissione Bilancio ha dato un contributo decisivo per migliorare il testo: assunzioni nei Comuni, rafforzamento del settore giustizia, potenziamento dello sport di base, azioni di prevenzione del dissesto idrogeologico e gestione delle risorse idriche, sono solo alcune delle proposte accolte”.

A parlare Roberto Pella, capogruppo della Commissione Bilancio per Forza Italia. “Continueremo a lavorare per l’applicazione del Pnrr e supportando le istanze provenienti da tutte le articolazioni dello Stato, Regioni, Province e Comuni, dei quali mi sento, anche per la mia storia personale, primo interprete – spiega - Il lavoro parlamentare ha avuto un buon esito anche perché sostenuto con convinzione ed energia dai vertici del partito: per questa ragione, desidero ringraziare il coordinatore nazionale Antonio Tajani, la responsabile dei rapporti con gli alleati Licia Ronzulli e il capogruppo alla Camera, Paolo Barelli”.