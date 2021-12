Forza Italia, a Biella brindisi di Natale in sede

Un brindisi natalizio per l'anno che verrà. Forza Italia Biella invita militanti, iscritti e simpatizzanti all'evento natalizio, in programma sabato 18 dicembre, dalle 17, in via Duomo 8, a Biella.

“Un occasione conviviale nella quale oltre a scambiarci gli auguri per le festività del Santo Natale, non mancheranno momenti di riflessione politica, partendo da un punto fondamentale – commenta il coordinatore provinciale Alberto Fenoglio - L’importante ruolo che ricopre l’area moderata e liberale rappresenta da Forza Italia all’interno della cultura politica del consolidato progetto del centrodestra”.