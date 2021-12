Elezioni provinciali, presentati i candidati presidenti

La rappresentanza di tutto il territorio che sostituisca la logica biellocentrica nell'amministrazione della Provincia di Biella.

Questo l'elemento comune emerso ieri, giovedì 16 dicembre, dalle presentazioni dei due candidati alla presidenza della Provincia alle elezioni di sabato 18 dicembre, Francesca Delmastro Delle Vedove, sindaco di Rosazza per il centrodestra, ed Emanuele Ramella Pralungo, sindaco di Occhieppo Superiore ed attuale vice presidente dell'ente per il centrosinistra.

“Abbiamo una squadra – afferma Delmastro – in cui sono rappresentate tutte le età, le estrazioni e le esperienze. Abbiamo ragazzi giovani su cui contare per l'entusiasmo dettato dal gap generazionale, amministratori esperti, sindaci di piccoli comuni che sanno i problemi di questi piccoli enti, candidature all'interno del capoluogo, comuni medi e decentrati. Questo perchè il Biellese ha patito una logica per la quale o si era biellacentrici o si era di una determinata vallata”.

Francesca Delmastro ha sottolineato la necessità di gente giovane, grintosa e volenterosa: “Uno degli effetti della mia candidatura è stato di ricompattare i gerontosauri della politica biellese come Susta e Barazzotto di cui non sentivamo la mancanza e non ci si è accorti di questa mancanza. Chi mi ha avversato non ha capito che i tempi sono cambiati. Ce lo impone il PNNR che viaggia su progetti avveniristici, e le sfide decisive per questo territorio, a cui servono persone che non rispondono a vecchie logiche”.

Emanuele Ramella Pralungo ha iniziato il suo intervento spiegando le ragioni per cui si ricandida dopo 4 anni da presidente e 3 da vice: “Quando ho scelto di candidarmi ho chiesto due condizioni. Che la lista fosse composta da amministratori e non politici perchè la Provincia 2.0 è la casa dei comuni. Chi si candida deve rispondere al suo elettorato amministrativo. La nostra lista è composta da sindaci ed assessori con cui alziamo il livello perchè sono persone che conoscono la partita amministrativa”.

“L'altro passaggio fondamentale della mia candidatura - continua Ramella Pralungo – è la rappresentanza dell'intero territorio, perchè il difetto biellese è quello di considerare la Provincia biellocentrica, come nelle scuole che abbiamo portato tutte in città per poi accorgerci che non ci stanno”.

Sul tema scuola Ramella Pralungo ha ricordato il lavoro fatto in questi 7 anni, a partire dal salvataggio dell'ente dopo il dissesto del 2013, la manutenzione ed i progetti delle strade, l'elettrificazione delle linee ferroviarie ed il recente protocollo d'intesa sull'abolizione dei passaggi livello, con il quale si diminuirà la durata dei viaggi ed si attrarranno persone verso il Biellese.

Non sono mancate le frecciate a distanza. Delmastro ha ricordato la cifra inferiore al milione di euro stanziata dalla Provincia in somma urgenza per la ricostruzione della provinciale Valle Cervo dopo l'alluvione dell'ottobre 2020 a fronte dei 20 milioni della Provincia di Vercelli.

Ramella Pralungo ha risposto che non prende lezioni da un ente che, dopo un anno, ha riaperto in via provvisoria il ponte Serravalle-Romagnano. “Sono contento che Francesca Delmastro si sia candidata – ha aggiunto – perchè nelle precedenti elezioni diceva di non andare a votare”.