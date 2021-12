Cioccolato Taf, il maglione natalizio diventa protagonista di un contest

Ugly Christmas Sweater Day (letteralmente “Giorno del maglione di Natale brutto”) è una giornata la cui tradizione affonda le radici in una delle più celebri scene di Natale: il regalo che nessuno vuole, in particolare il classico maglione a tema.

Questo indumento, solitamente di colore rosso o blu, si riconosce per essere cosparso da ricami che evidenziano i maggiori stereotipi natalizi: fiocchi di neve, alberi, addobbi, Babbi Natale di varia forma e dimensione e, ovviamente, l’immancabile slitta con le renne. A partire dal 2011 il “maglione brutto” ha però iniziato ad avere la sua rivincita, trasformandosi in un’imbarazzante dress code che prende in giro sé stesso.

Insieme a questa usanza si sono sviluppate e moltiplicate numerose iniziative e offerte ad esso legate. Una giornata come questa non può che essere celebrata attraverso un contest e Titti Fortunata Apicella di Cioccolato Taf ha l’idea giusta per rendere omaggio al tanto bistrattato maglione. Da venerdì 17 a domenica 19, recandosi direttamente nel negozio di via Giuseppe Garibaldi 5 con indosso un maglione brutto di Natale, sarà possibile ricevere un buono sconto del 15% da spendere durante le tre giornate di contest.

Ma non finisce qui, i più temerari possono partecipare al contest scattandosi un selfie mentre stanno gustando uno dei prodotti Taf, ovviamente indossando il maglione. Lo scatto dovrà poi essere postato su Facebook o Instagram taggando Cioccolato Taf e il vincitore, scelto in base al numero di like, riceverà una Christmas Box del valore di 120 euro firmata Cioccolato Taf. Il premio contiene: 1 Moscato d’Asti; 1 Confezione cioccolatini Apicellas’ WINE and Chocolate; 1 Confezione cremini Taf; 1 confezione riso soffiato ai tre cioccolati; 1 confezione baci di Alassio e amaretti; 1 marmellata di Limoni di Amalfi; 1 Gianduiotto Biellese fondente; 1 Gianduiotti del Babi; 1 Barretta “le Favolose “ Fragola in Meringa; 1 Barretta fondente alle mandorle.

Le due proposte, mostrare il maglione e partecipare al contest, non si escludono a vicenda.

Cioccolato TAF

Via Giuseppe Garibaldi 5, 13900 Biella

Tel. 015.22341

Mail: info@cioccolatotaf.it

Sito: www.cioccolatotaf.it

Facebook: https://www.facebook.com/CioccolatoTAF

Instagram: https://www.instagram.com/cioccolato_taf/