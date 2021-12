5 motivi per cui si perdono i capelli

Fase di caduta: che conclude il ciclo con la caduta del capello e dura circa tre mesi. Nasce quindi un nuovo capello in sostituzione di quello caduto

Quando alla caduta spontanea dei capelli giunti alla fine del loro ciclo di vita naturale non ne nascono di nuovi, è il momento di preoccuparsi. Utilizzare i migliori prodotti volti a fortificare i capelli e a prevenirne la caduta è un’ottima idea. Sul mercato ne troverai alcuni che risultano essere fra i più efficaci secondo le opinioni degli utilizzatori, come ad esempio Foltina Plus . L’utilizzo regolare di lozioni come queste, ricche di vitamine e aminoacidi può essere un aiuto efficace, dopo aver capito per quale ragione avviene la caduta.

I 5 motivi più importanti per cui si perdono i capelli

L’alterazione del meccanismo che porta al ricambio e nascita di nuovi capelli deve sempre destare qualche preoccupazione. È bene indagare sulle cause per tentare di porvi rimedio al più presto possibile. Talvolta la caduta dei capelli diventa un modo per analizzare il proprio stile di vita e cercare di migliorarlo. Ecco le ragioni più importanti che portano alla perdita dei capelli.

Cambi di stagione

Un fenomeno stagionale e assolutamente reversibile: a chi non è capitato di riempire la spazzola di capelli dopo l’estate per diverse settimane? È questo il momento di curare i capelli senza stressarli, in attesa dell’inverno quando la caduta dei capelli è solitamente ridotta ai minimi termini.

Squilibri ormonali

In alcuni periodi della vita, gli scompensi ormonali nelle donne causati da gravidanza, allattamento o menopausa, possono portare a un’intensa perdita di capelli. In questi casi, la donna soffre di un calo degli estrogeni che purtroppo porta proprio a questa problematica. In questi periodi è bene affidarsi a un medico per la gestione degli ormoni e non stressare i capelli con trattamenti aggressivi come meches o extension.

Negli uomini è invece prevalentemente l’ormone DHT e derivato dal testosterone a causare problemi. A contatto con il bulbo pilifero, infatti, tende ad atrofizzarlo cessandone l’attività produttiva. Regolarizzare l’intero sistema ormonale è fondamentale per evitare gli inesorabili danni da DHT.

Carenze nutrizionali

Le vitamine sono fondamentali per il nostro benessere, così come tutti i macronutrienti e i minerali. La carenza di ferro che provoca anemia, ad esempio, porta anche a una perdita di capelli, per quanto facilmente risolvibile con la giusta alimentazione.

Lo stesso vale per le vitamine che quando scarseggiano innescano un ciclo di malnutrizione con tutti i problemi che ne derivano, fra cui anche la caduta dei capelli. Al contrario, esagerare con l’assunzione di vitamine tramite integratori può portare allo stesso effetto a causa dello squilibrio che si crea all’interno dell’organismo. Moderazione, è la parola chiave.

Stile di vita poco corretto

Fra gli stili di vita poco corretti si possono considerare innumerevoli situazioni, a partire da una vita troppo piena di stress fisico o emotivo, a una dieta troppo aggressiva, fino all’utilizzo di prodotti per i capelli troppo aggressivi.

Sappiamo bene che lo stress incide fortemente sul nostro organismo. Un’eccessiva attività fisica o un periodo in cui dobbiamo sopportare drammi o dispute familiare incidono sul nostro benessere. E la caduta dei capelli è un modo come un altro per il nostro corpo di inviare un segnale d’allarme affinché comprendiamo che è necessario cambiare rotta.

Le diete drastiche o squilibrate causano ulteriore stress all’organismo, portando a una perdita di peso che per quanto desiderata non è salutare, soprattutto se è improvvisa. I capelli iniziano quindi a diradarsi e riportare l’organismo a uno stato di equilibrio potrebbe richiedere molto tempo.

Fattori genetici e patologici

A volte la perdita di capelli può essere ereditaria: contrariamente a quanto si pensa, però, è solitamente la mamma a trasmettere il cromosoma incriminato che porta all’alopecia. Questa può affliggere sia gli uomini che le donne, seppur in modi diversi.

In altri casi, possono essere alcune patologie a causare la perdita di capelli, come le disfunzioni tiroidee o alcune malattie auto-immuni. È fondamentale in questi casi rivolgersi al proprio medico.

In conclusione