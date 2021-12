"Ritorno alla vita" al Castello di Cerrione

In tempo natalizio il titolo del libro "Ritorno alla vita" pare quanto mai significativo. Porta infatti la mente al valore della rinascita, al valore della vita. E in questo momento in cui la pandemia Covid 19 ancora semina paura, è senza dubbio degno di nota.

Il libro, di Cinzia La Rocca, è curato da Claudia Ghiraldello Presidente del Centro Culturale "Conti Avogadro di Cerrione" ed è stato presentato nel pomeriggio di martedì 14 dicembre nell'ala nuova del castello cerrionese.

Cinzia La Rocca, molto conosciuta a Biella per essere stata tra l'altro consulente d'immagine, il 13 maggio 2020 fu colpita da un aneurisma cerebrale dissecante della vertebrale sinistra che le causò paralisi agli arti inferiori e superiori. Per nove mesi fu ricoverata in diverse strutture ospedaliere, patendo in contemporanea le limitazioni del lockdown ordinato per scongiurare il contagio del virus Covid 19. Furono giorni di grande sofferenza, fisica e psicologica.

Nel libro si raccontano il peregrinare nei vari centri ospedalieri e i problemi derivati dal non poter entrare in contatto nemmeno con i famigliari per paura di contrarre il virus. Ma adesso Cinzia è rinata. Mentre prima era costretta su una carrozzina, ora si muove sulle sue gambe e mentre prima aveva le mani bloccate, ora può usarle correttamente.

Al banco dei relatori era presente il Primario del reparto di Neurologia dell'Ospedale di Biella Graziano Gusmaroli. Il professore, con l'ausilio di slides, ha spiegato, suscitando grande interesse nel pubblico intervenuto numeroso, cosa significa essere colpiti da un aneurisma e quali sono le conseguenze di tale male. Con il professore era presente anche la curatrice del testo la quale ha raccontato la vicenda della La Rocca e il percorso che ha portato alla creazione del libro.

La Ghiraldello ha sottolineato più volte come Cinzia sia sempre stata una persona solare e non abbia mai perso il sorriso, un atteggiamento il suo che ha evidentemente contribuito alla guarigione. La stessa La Rocca, presente all'incontro e visibilmente emozionata, ha ringraziato il Professore Gusmaroli e quanti l'hanno supportata in questi mesi, in primis i suoi famigliari.

Queste le sue parole: "Se ci troviamo in una condizione di salute difficile, proprio come è successo a me, ecco, è lì in quell'istante che bisogna gestire la malattia con positività e con un sorriso; un sorriso bisogna sempre averlo, ma soprattutto donarlo per condividerlo, perché allontana la tristezza, avvicina la gioia, spegne il dolore che abbiamo dentro di noi e accende la speranza".

E la speranza è proprio quanto il Centro Culturale "Conti Avogadro di Cerrione", in tempo natalizio, vuole portare a quanti ancora soffrono e forse hanno perduto la forza di combattere contro il male, sia esso fisico o psicologico, che li ha colpiti, soprattutto in questi ultimi tempi di crisi generale.