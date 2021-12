Candelo, concerto itinerante con la Banda San Giacomo aspettando Natale

Felice iniziativa a Candelo, in vista delle festività di Natale. La Banda di Candelo San Giacomo si esibirà in diversi angoli del paese: si comincerà alle 14 a San Giacomo per poi spostarsi nelle zone di San Lorenzo, via Sandigliano, via Iside Viana, via Pietro Micca e via Campile.

“Abbiamo pensato ad un modo per augurare buone feste a tutti i candelesi e, grazie alla collaborazione della nostra preziosissima banda, verremo a suonare e regalare sorrisi in tante zone del paese – spiega il sindaco Paolo Gelone - Saranno piccoli momenti, pochi minuti ogni tappa, all'insegna della musica e del calore umano: un'iniziativa natalizia itinerante, per raggiungervi tutti, rallegrare e riscaldare i cuori. Se questa idea piacerà, negli anni a venire la riproporremo ancora più bella, ancora più in grande. Per sentirci sempre più uniti, vivi, orgogliosi”.