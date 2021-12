Lessona, travolto da grosso ramo mentre taglia legna: 60enne in ospedale con l'elisoccorso (foto di Studio Fighera per newsbiella.it)

Un uomo di circa 60 anni è stato trasportato all'ospedale di Novara, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente tra i boschi di Lessona. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato colpito al capo da un grosso ramo per cause ancora imprecisate mentre era impegnato a tagliar legna.

Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 17 dicembre. Sul posto si sono portati velocemente i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e il personale sanitario del 118 che ha provveduto a caricare il malcapitato sull'elisoccorso in direzione di Novara in codice giallo.