Biella, scontro tra due auto in via Addis Abeba: una donna in ospedale (foto di Studio Fighera per newsbiella.it)

Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, un mezzo stava compiendo le dovute manovre per uscire da un passo carrabile quando, per cause ancora da accertare, è stato colpito da un altro che stava transitando sulla strada.

Il fatto si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 17 dicembre, in via Addis Abeba, a Biella. Dalle prime informazioni raccolte, sembra che una donna sia stata portata in ospedale dal 118 per gli accertamenti di rito. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e la Polizia locale di Biella per la viabilità e i rilievi.