Biella, mano schiacciata da un'anta: incidente domestico in via San Filippo (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

È stata trasportata in ospedale l'anziana rimasta coinvolta in un incidente domestico, avvenuto nella mattinata di oggi, 17 dicembre, in via San Filippo, a Biella. Secondo le prime informazioni raccolte, la mano della donna sarebbe rimasta schiacciata dall'anta di una finestra. Sul posto si sono portati velocemente Vigili del Fuoco e personale del 118 per l'assistenza del caso.