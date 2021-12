Biella, fuga di gas da una palazzina: evacuate 15 persone

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi, 17 dicembre. Le sirene sono risuonate nel centro di Cossato per una fuga di gas verificatasi in un'abitazione. Fortunatamente si sarebbe trattata di una piccola perdita, rapidamente contenuta.

Discorso diverso a Biella, dove circa 15 residenti sono stati costretti ad abbandonare i loro alloggi, sempre per una fuoriuscita di gas. Il fatto si è verificato in una palazzina di tre piani in via Cottolengo. Dalle prime informazioni raccolte, gli inquilini sono stati fatti evacuare e accompagnati in strada per consentire le operazioni di messa in sicurezza, in attesa dell'arrivo dei tecnici.