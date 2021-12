Prado Felgueiras e Beccattelli vincono il Premio Elsa Piana

Helena Prado Felgueiras del Centre for Textile Science and Techology dell'Univesità di Minho in Portrogallo con il progetto "Inibizione del virus Escherichia MS2, mimica di SARS-CoV-2, per fibre caricate con oli essenziali: il prossimo passo nelle maschere di protezione antivirale", e Matteo Beccatelli della BioMetrica s.r.l di Parma con il "Dispositivo indossabile per la rilevazione in tempo reale del Sars-Cov da fluidi biologici", sono i i vincitori, a pari merito, della terza edizione del Premio Elsa Piana. concorso di Tessile e Salute dedicato alla fibro pittrice biellese.

Ai vincitori il premio di 10.000 euro, mentre 2.500 euro è stato il riconoscimento per gli altri 4 progetti in gara che la giuria ha ritenuto di premiare.