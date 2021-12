Ponderano: cittadinanza onoraria a Franco Zangirolami, il panettiere amato da tutti

Franco Zangirolami è cittadino onorario di Ponderano. La cerimonia si è svolta in comune per mano del sindaco Roberto Locca. "Franco Zangirolami ha svolto per 50 anni la propria attività lavorativa di panificatore a Ponderano, distinguendosi per la propria gentilezza nei rapporti con i clienti e per il proprio attaccamento alla comunità dei ponderanesi - si legge nella delibera di giunta che gli conferisce la cittadinanza onoraria - e per più di 30 anni Zangirolami ha sempre creato in occasione del Natale un presepe di pane, visitato annualmente dagli alunni delle scuole di tutta la provincia biellese". Il patrimonio fotografico dei presepi, all’atto del suo pensionamento, è stato donato da Zangirolami alla Scuola Materna di Ponderano.

Nel 1992 Zangirolami è stato insignito di vari titoli, quali Grande Ufficiale, Cavaliere della Repubblica, Commendatore, Maestro del commercio, nel 2003 ha ricevuto l’Aquila di diamante e nel 2006 il Premio bontà, che ha devoluto in favore del restauro dell’organo della chiesa di Ponderano.

Ora la giunta Locca prosegue nella strada iniziata dalla Giunta dell’amministrazione Vallivero Franco, che a maggio del 2013 aveva già espresso l’intenzione di procedere all’attribuzione della cittadinanza onoraria.