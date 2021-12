Occhieppo Inferiore, pubblicata la mappa dei presepi diffusi

L’iniziativa “Presepi diffusi” promossa dall’amministrazione di Occhieppo Inferiore, in collaborazione con la Parrocchia, è una proposta che invita i residenti a costruire un presepe in un luogo visibile dall’esterno e, in seguito, a comunicare la posizione della loro creazione in modo che possa essere inserita in un percorso turistico tra le vie del paese.

Nella giornata di mercoledì 15 dicembre l’amministrazione ha condiviso, tramite le sue pagine social, la mappa con tutti i punti dove sono presenti i presepi. L’esposizione è visitabile tutti i giorni e, domenica 19 dicembre alle ore 15, sarà servito in piazza comunale il vin brulè.