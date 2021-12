Biella, il Pd in consiglio interroga Corradino e Moscarola sulla gestione della nevicata dell'Immacolata, FOTO

La nevicata dell'8 dicembre è al centro di un'interrogazione del gruppo consigliare del Pd Biella.

Nel documento, i consiglieri del Pd Marta Bruschi, Mohamed Es Saket, Manuela Mazza, Paolo Rizzo e Valeria Varnero, interrogano l'amministrazione sul perché a diversi giorni di distanza dalla nevicata all’ingresso del parcheggio della funicolare ci sia ancora ghiaccio, come pure sulla scalinata di accesso alla biblioteca.

"Perché non si è proceduto a pulire dal ghiaccio, oltre alle strade principali, anche i marciapiedi, le piste ciclabili e i parcheggi - chiedono i consiglieri -? In particolare il parcheggio della funicolare, uno dei più usati per recarsi nel centro cittadino, molto popolato in questo periodo antecedente le feste natalizie?".