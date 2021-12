Biella, l’istituto La Marmora apre le porte ai genitori

Sabato 18 dicembre, l’istituto La Marmora di Biella aprirà le porte per l’Open Day, occasione per i genitori dei bambini che devono intraprendere un percorso scolastico di valutare le strutture e le aule dell’istituto. I visitatori, suddivisi in gruppi di 3, verranno accompagnati dai docenti che illustreranno l’offerta formativa della scuola.

Le fasce orarie vanno dalle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 18 e saranno dedicate alle visite alla scuola dell’infanzia e alla scuola secondaria di primo grado. A quest’ultima sarà riservata un’ulteriore giornata di Open Day il 15 gennaio. Per prenotazioni contattare l’istituto La Marmora, via La Salle 5, al numero 015.21792.