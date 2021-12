Pray, terminati lavori di messa in sicurezza della strada di frazione Sella

Sono terminati in frazione Sella i lavori di messa in sicurezza della strada d'accesso che porta a Pray. “A seguito di un cedimento del terreno su cui era stata a suo tempo realizzata – spiega il sindaco Gian Matteo Passuello - Si è provveduto a eseguire una scogliera con massi di grandi dimensioni, intasati con calcestruzzo e cordolo, di cui è stata installata la barriera di protezione in acciaio zincato. In primavera si provvederà a stendere l'asfalto del tratto interessato dai lavori”.