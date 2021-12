Covid, iniziata anche a Biella l'attività vaccinale per la fascia di età 5-11, FOTO e VIDEO

Il primo bambino vaccinato, Alessandro di 11 anni residente in provincia

Al via ieri 16 gennaio anche a Biella la campagna vaccinazione contro il Covid 19 per i bambini che hanno tra i 5 e gli 11 anni. Una trentina quelli che si sono sottoposti alla somministrazione della prima dose.

Il primo ad essere stato vaccinato è stato Alessandro, 11 anni, qui di seguito la sua testimonianza

Il luogo scelto è l’hub dell’Ospedale di Biella, dove proseguiranno dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano.

L’attività vaccinale è effettuata da personale medico e infermieristico ASLBI, affiancato in alcune giornate dai Pediatri di Libera Scelta del territorio che hanno offerto supporto fattivo alla campagna e alle famiglie biellesi.

Nelle foto sono presenti la dottoressa Laura Lanzone, direttore Farmacia Ospedaliera ASLBI; il primo bambino vaccinato, Alessandro di 11 anni residente in provincia; le rappresentanti di Abio Biella, che distribuiscono un piccolo regalo ai bambini che si presentano per la vaccinazione: la presidente Roberta Tanzi e la responsabile dei volontari Roberta Rey; i volontari de Il naso in tasca con un'altra bambina vaccinata