Tempio crematorio, un parente delle vittime: "La gara di affidamento fa ben sperare per la nuova gestione"

"Spett. Redazione, finalmente si è chiusa la gara per l'affidamento della gestione del Tempio Crematorio di Biella. Quattro offerte, un contratto di 20 anni con la possibilità di apertura di una seconda linea ed un costo che supererà i 30 milioni di Euro. Nonostante gli esiti giudiziari con una condanna di 1° grado dei due Ravetti , nonostante la “bocciatura” da parte del Giudice di Pace di una loro richiesta di pagamento del servizio funebre rivolto ad una Famiglia, motivata dal Giudice per ” ..grave inadempienze della agenzia funebre...” , con relativo pagamento delle spese legali a loro carico; malgrado l'intervista rilasciata da uno dei fratelli ad un bisettimanale dove ha dichiarato alcune cose che sono tutto e il contrario di tutto... i due brothers hanno anche fatto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte per tentare di annullare e/o sospendere il Bando di gara europea per la gestione del crematorio, avendo , ancora una volta, il respingimento dell'istanza con il relativo pagamento ( anche qui) delle spese ! Chissà cosa si inventeranno ancora? La gara fortunatamente ha avuto un buon esito e fa ben sperare per quello che sarà la nuova gestione del crematorio. Essendo mio malgrado, come altre centinaia di famiglie , coinvolto nella sciagurata vicenda che ha visto la “nostra” Città all'onore nazionale di quella cronaca che mai vorremmo leggere, auspico che la cosiddetta “lugubre catena della morte” rimanga nella memoria di tutta la comunità per mai dimenticare! Auspico inoltre che, chi avrà la responsabilità della gestione del crematorio, oltre ai fattori investimento e guadagno, dia priorità all'onestà, al rispetto e all'umanità per tutte quelle famiglie che si rivolgeranno loro per la cremazione dei propri Cari. Dopo l'impegno profuso, la caparbietà nel tenere la “barra dritta” nella risoluzione contrattuale con la SO.CRE.BI e la vicinanza ai familiari delle vittime del crematorio, il Sindaco Corradino ha dichiarato :“...faremo le cose per bene”. In questa affermazione spero sia inclusa la sua attenzione e l'impegno alla richiesta dei parenti di creare, all'interno del Cimitero comunale , un'area dedicata alla tumulazione dei 250 kg. di ceneri giacenti in Procura , apporre una targa in memoria dei nostri Cari e che lui stesso si faccia promotore di un incontro tra i parenti delle vittime e il futuro gestore del Tempio crematorio. Ringrazio per l'attenzione ed auguro serene festività a tutti...qualcuno escluso".