Biella, un lettore segnala: "Una lastra di ghiaccio unica lo stradino per andare a piedi a Gli Orsi"

Riceviamo e pubblichiamo una denuncia da parte di un nostro lettore sullo stato in cui versa lo stradino che da via Cottolengo arriva fino al centro commerciale Gli Orsi.

"Lo stradino che va dal dietro l'ex ristorante degli Antoniminesi fino a Gli Orsi é completamente ghiacciato, l'ho fatto verso le 19 di ieri sera, senza luci perchè quel tratto di luci non ne ha, ed è l'unico stradino in sicurezza per accedere a piedi al centro commerciale, se non si fa attenzione non riesci a stare in piedi, è una cosa vergognosa, siamo nel 2021 e ci sono ancora cose di questo genere".

"Ho fatto un intervento la settimana scorsa - continua il lettore - e sono già in piedi, ma se sapevo non passavo di qui. Non avrei mai pensato di trovarmi una lastra di ghiaccio unica, senza contare la vegetazione è abbandonata a sé stessa".