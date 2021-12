Valdigne Triathlon, una positiva trasferta in Francia (foto di Studio Fighera per newsbiella.it)

Domenica 12 dicembre si è disputato a Antibes (FRA) il classico (e storico) Duathlon giovanile di Antibes, manifestazione inserita nella giornata di gare organizzate da Antibes Triathlon in occasione del “Triathlon de Saint Sylvestre”. I giovani di Valdigne Triathlon si sono presentati al via in un buon numero con atleti provenienti da Torino, Biella, Bordighera e Arquata Scrivia (AL).

I risultati in terra francese sono andati al di là delle più rosee aspettative. Nella categoria Minimes femminile si è assistito a un vero e proprio dominio delle atlete verde-turchese-oro. In una gara piuttosto lunga e dura (2,5km run, 9,4 km di bike molto ondulati e no-draft e 1,5 km di run) gli atleti di Valdigne Triathlon hanno ottenuto risultati eccellenti Gradino più alto del podio per la biellese Costanza Antoniotti che, in condizioni di forma veramente ottime, ha chiuso in 32’07” con una frazione di bike di altissimo livello, l’hanno seguita le sue due più giovani compagne torinesi di Team Silvia Turbiglio e Ludovica Sabbia entrambe protagoniste d una prova solida e molto performante.

Tra le Benjamines, assolo della grintosissima arquatese Erica Pordenon, che già dopo la seconda frazione aveva posto il sigillo al gradino più alto del podio. Ancora un oro (uno dei tanti della stagione) per Gabriele Ferrara tra i Benjamin con i tre tempi migliori nelle tre frazioni, lo ha seguito con un ottimo argento, in virtù di una bike molto positiva, il torinese Lorenzo Gatti. Ancora un podio tra i Poussins, con il terzo posto di Marco Turbiglio, nonostante la sfortuna di una bike che ha ostacolato la sua zona cambio.

Nella giornata di domenica altri due giovani atleti che non hanno potuto partecipare alle gare, essendo in categoria di età superiore, Mirco Pordenon e Enea Demarchi, hanno approfittato dell’occasione per un produttivo allenamento di bike-run con i tecnici Carlo Sabbia e Alessandra Degiugno. Molto soddisfatta la Coach di Valdigne Triathlon, Maria Angioni, che ha dichiarato “questa è stata l’ultima gara della stagione ma anche un allenamento produttivo per i nostri ragazzi ora focus sulle prossime gare di Winter Triathlon”.